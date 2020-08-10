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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Как передаёт
 БелТА, в беседе с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко сообщил, что Интернет отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».
News.ru06:47
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы

РБК09:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают «из-за границы»

ТАСС06:36
Lenta.ru

Лукашенко обвинил заграницу в отключении интернета в Белоруссии

Lenta.ru06:58
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключили из-за рубежа

Газета.Ru06:50
Коммерсантъ

Лукашенко отрицает отключение интернета властями

Коммерсантъ06:49
RT на русском

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы

RT на русском06:37
РИА Новости

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы

РИА Новости07:08
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы

КП - Беларусь07:34

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
РБК09:09
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Росэлектроника и «Факел» создают комплекс для мониторинга судов из космоса

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации "Ростех" и опытное конструкторское бюро «Факел» разработали прототип комплекса на основе космического аппарата нанокласса для мониторинга движения морских и речных судов.
АК&М06:59

Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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