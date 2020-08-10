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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Как передаёт
 БелТА, в беседе с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко сообщил, что Интернет отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».
News.ru06:47
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко обвинил заграницу в отключении интернета в Белоруссии

Lenta.ru06:58
РБК

Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы

РБК09:34
РИА Новости

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы

РИА Новости07:08
ТАСС

Руководство Twitter сообщило о блокировке работы социальной сети в Белоруссии

ТАСС13:13
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключили из-за рубежа

Газета.Ru06:50
Коммерсантъ

Лукашенко отрицает отключение интернета властями

Коммерсантъ06:49
RT на русском

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы

RT на русском06:37
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы

КП - Беларусь07:34

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии
News.ru05:38
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Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент ТАСС.
Силы ОМОНа прибывают в центр Минска
ТАСС11:39

«Динамо» обыграло «Урал» в матче первого тура чемпионата России

В матче первого тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Екатеринбург Арены" обыграло команду "Урал", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун, забившие на 38-й и 59-й минутах соответственно.
Вести.Ru12:00

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Кешбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, продлится ровно неделю и завершится в полночь 28 августа.
Живая Кубань10:34
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14