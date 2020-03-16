Коронавирус
Rambler News ServiceЛукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19). По словам белорусского лидера, между Белоруссией и РФ границы нет, передает «БелТА».
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Россиян предупредили о погодных аномалиях
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Минздраве РФ подготовили памятку с советами по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет.
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Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Общество
«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России
На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
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Мишустин рассказал об оплате карантинных больничных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести особый порядок оплаты больничных гражданам, попавшим под карантин из-за коронавируса.
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Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
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МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
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Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
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Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
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Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
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Симоньян сообщила о новой беременности
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Фото Виторгана и Нинидзе впервые попали на обложку журнала
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые сфотографировались для глянцевого журнала.