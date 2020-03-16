Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19). По словам белорусского лидера, между Белоруссией и РФ границы нет, передает «БелТА».
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