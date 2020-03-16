Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19). По словам белорусского лидера, между Белоруссией и РФ границы нет, передает «БелТА».

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях Синоптики пообещали погодные аномалии на юге европейской части России, а также в Новосибирске и Красноярске.

Политика Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.

Общество Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.

Общество Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

Общество Мишустин рассказал об оплате карантинных больничных Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести особый порядок оплаты больничных гражданам, попавшим под карантин из-за коронавируса.

Гаджеты Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro В ближайшее время китайская компания Xiaomi планирует избавиться от всех телефонов дороже 285 долларов без поддержки сетей пятого поколения (5G), сообщил вице-президент и генеральный директор Xiaomi Group China Лу Вейбинг (Lu Weibing).

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Экономика Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.