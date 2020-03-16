Коронавирус
RT на русскомЛукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Читать в источнике
Оценить599
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Общество
В Москве расширили список стран «карантинной зоны»
В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Общество
Въезд в Шенгенскую зону запретят
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости.
Музыка
В России появится платформа для онлайн-концертов
Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
Здоровье
В Петербурге выписали двоих пациентов, излечившихся от коронавируса
В Петербурге из инфекционной больницы имени Боткина выписаны два пациента, которые две недели назад были госпитализированы с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела эпидемилогического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.
Кино
Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» «лучшим моментом в истории кино»
В недавнем разговоре с NME актер заявил, что считает финал седьмой части, где его герой прощается с персонажем покойного Пола Уокера, одной из лучших сцен в истории кинематографа.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина тайно вышла замуж
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Футбол
В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»
В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Фигурное катание
Коган: шоу фигуристов "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за коронавируса
Шоу сборной России по фигурному катанию "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Общество
Минкульт призвал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса
Министерство культуры РФ рекомендовало государственным культурным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства
Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.
Игры
Инсайдер: демоверсия Resident Evil 3 Remake выйдет в конце марта
Инсайдер Dusk Golem заявил, что 20 марта Capcom выпустит демоверсию Resident Evil 3 Remake. Издатель пока не комментировал информацию.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Наука
Раннее магнитное поле Земли могло относиться к её мантии, а не к ядру
В исследовании, опубликованном 15 марта в журнале Earth and Planetary Science Letters, исследователи Дэйв Стегман, Лия Циглер и Николас Блан дают новые оценки термодинамике генерации магнитного поля в жидкой части ранней мантии Земли.
Футбол
УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров
Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
Здоровье
В Тульской области введен режим повышенной готовности
С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Шоу-бизнес