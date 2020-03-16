Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

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