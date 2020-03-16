Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Читать в источнике
Комментировать356

Подробнее о событии

Лукашенко задумался о проверке российских нефти и газа на коронавирус

Lenta.ru10:30

Белоруссия не будет закрывать границу с РФ — Лукашенко

REGNUM07:55

Лукашенко решил не запрещать въезд в Россию, так как у стран «нет границ»

Газета.Ru06:45

Лукашенко отказался зеркально закрывать границу с РФ из-за коронавируса

Известия07:09

Лукашенко сравнил закрытие границы с Россией с началом войны. Белоруссия отгораживаться от коронавируса со стороны РФ не собирается

Фонтанка.Ру07:08

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

RT на русском07:00

Лукашенко отреагировал на закрытие границы РФ с Белоруссией

ТК Звезда07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Общество

В Москве расширили список стран «карантинной зоны»

В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Lenta.ru 10:04
Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:49
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Общество

Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости.
Lenta.ru 10:29
Музыка

В России появится платформа для онлайн-концертов

Российское агентство Doing Great Agency запустит сервис для просмотра концертов онлайн.
News.ru 11:14
Здоровье

В Петербурге выписали двоих пациентов, излечившихся от коронавируса

В Петербурге из инфекционной больницы имени Боткина выписаны два пациента, которые две недели назад были госпитализированы с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела эпидемилогического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерию.
Российская газета 09:42
Кино

Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» «лучшим моментом в истории кино»

В недавнем разговоре с NME актер заявил, что считает финал седьмой части, где его герой прощается с персонажем покойного Пола Уокера, одной из лучших сцен в истории кинематографа.
Киноафиша России 02:56
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ru 10:36
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Футбол

В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»

В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Московский Комсомолец 11:22
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Фигурное катание

Коган: шоу фигуристов "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за коронавируса

Шоу сборной России по фигурному катанию "Россия, вперед!" в Москве отменено из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса.
ТАСС Спорт 10:56
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 06:03
Общество

Минкульт призвал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

Министерство культуры РФ рекомендовало государственным культурным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
URA.Ru 11:03
Экономика

Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
ТАСС 10:27
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.
ГТРК Тамбов 00:42
Игры

Инсайдер: демоверсия Resident Evil 3 Remake выйдет в конце марта

Инсайдер Dusk Golem заявил, что 20 марта Capcom выпустит демоверсию Resident Evil 3 Remake. Издатель пока не комментировал информацию.
CyberSport.ru 14 марта в 07:38
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
ТАСС вчера в 04:54
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Наука

Раннее магнитное поле Земли могло относиться к её мантии, а не к ядру

В исследовании, опубликованном 15 марта в журнале Earth and Planetary Science Letters, исследователи Дэйв Стегман, Лия Циглер и Николас Блан дают новые оценки термодинамике генерации магнитного поля в жидкой части ранней мантии Земли.
Машины и Механизмы вчера в 06:04
Футбол

УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров

Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
REGNUM 09:49
Здоровье

В Тульской области введен режим повышенной готовности

С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Тульская пресса 09:36
Экономика

Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
RT на русском 09:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева разрыдалась после очередного выпуска шоу «Давай поженимся!»

OvideO.ru вчера в 17:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное