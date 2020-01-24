Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко

Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Белоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко

РИА Новости06:17

Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти

RT на русском06:06

Лукашенко пригрозил закупать нефть у США

Lenta.ru05:57

Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти

Известия06:06

Александр Лукашенко пригрозил закупать нефть у США, ОАЭ и Саудовской Аравии

Говорит Москва06:18

Минск договаривается о ценах на нефть с США, Саудовской Аравией и ОАЭ

News.ru06:10

«По газу кинули»: Лукашенко пожаловался на Россию — Daily Storm

Daily Storm06:30
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Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм

В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Российская газета вчера в 14:16
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Происшествия

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Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
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Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
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На улице российского города нашли голого трехлетнего мальчика

В Екатеринбурге возле Июльской улицы прохожие нашли голого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.
Lenta.ru 06:03
Политика

Песков: Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли пообщаться в ходе пребывания в Израиле, но если посчитают нужным, могут в любой момент договориться о встрече, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:14
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

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Миллиардер Олег Дерипаска назвал причины бедности россиян

Миллиардер Олег Дерипаска озвучил причины бедности Российской федерации и ее граждан.
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Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит вчера в 05:40
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

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Двое подростков готовили теракт в школе на Урале

В городе Снежинск Челябинской области двое подростков готовили теракт в школе. Возбуждено уголовное дело, сообщает Znak.com.
Дни.ру вчера в 09:00
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
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«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера

РИА Новости 06:20
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В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
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Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин

С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
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Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
RT на русском 04:34
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Напомним, в четверг 20-летний Алиев, набрав за короткую и произвольную программы 272,89 балла, впервые за последние восемь лет завоевал для России золото чемпионата Европы.
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Эксперты оценили вероятность ядерной войны между США и Россией.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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