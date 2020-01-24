Политика
РИА НовостиБелоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко
Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы
Политика
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм
В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
Происшествия
ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Происшествия
На улице российского города нашли голого трехлетнего мальчика
В Екатеринбурге возле Июльской улицы прохожие нашли голого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.
Политика
Песков: Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече
Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли пообщаться в ходе пребывания в Израиле, но если посчитают нужным, могут в любой момент договориться о встрече, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Миллиардер Олег Дерипаска назвал причины бедности россиян
Миллиардер Олег Дерипаска озвучил причины бедности Российской федерации и ее граждан.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Происшествия
Двое подростков готовили теракт в школе на Урале
В городе Снежинск Челябинской области двое подростков готовили теракт в школе. Возбуждено уголовное дело, сообщает Znak.com.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Транспорт
Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин
С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
Общество
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы
Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Политика
Владимир Путин прибыл в Израиль
Фигурное катание
Плющенко прокомментировал победу фигуриста Алиева на чемпионате Европы
Напомним, в четверг 20-летний Алиев, набрав за короткую и произвольную программы 272,89 балла, впервые за последние восемь лет завоевал для России золото чемпионата Европы.
Экономика
Intel получила самую большую выручку в истории
По данным компании, общая годовая выручка Intel по итогам 2019 г. составила $72 млрд ($70,8 млрд в 2018 г.). Ранее прогнозировалось, что годовая выручка Intel по итогам 2019 г. составит $71 млрд.
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность ядерного конфликта между США и Россией
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между США и Россией.
Хоккей