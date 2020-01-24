Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Читать в источнике
Комментировать611

Подробнее о событии

Лукашенко рассказал о переговорах по нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией

Коммерсантъ07:17

Лукашенко заявил, что Минск обсуждает поставки нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ

ТАСС06:59

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

РИА Новости06:56

Белоруссия передумала отказываться от российской нефти

Lenta.ru07:57

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

РБК06:58

Лукашенко рассказал о планах закупать нефть в США и ОАЭ

Интерфакс06:40

Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти

RT на русском06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн

США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти

КП - Беларусь08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество

Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM 07:10
Происшествия

Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии

Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Lenta.ru 08:40
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Политика

Госдума единогласно приняла поправки в Конституцию РФ

Документ успешно прошел первое чтение Госдума в первом чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба парламента.
АМИТЕЛ вчера в 07:45
Общество

Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии

Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Газета.Ru 08:37
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Политика

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Lenta.ru 09:47
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Хоккей

«Салават Юлаев» объявил состав на выезд против «Ак Барса»

Горобзор.ру 22 января в 06:31
Происшествия

Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы

Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
РИА Новости 09:05
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Чемпионат вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес

О своей новой любви рассказала Лолита

Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Privet-Rostov.ru 09:09
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

REGNUM вчера в 01:15
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газета вчера в 14:16
Наука

В Италии идентифицирована стеклянная масса времен извержения в Помпеях

24.01.2020 Итальянским археологам удалось узнать, что представляет собой стеклянная масса в скелете одной из жертв знаменитого извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Портал Поиск 07:59
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Южный Федеральный вчера в 11:02
Политика

Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

РБК 08:36
Авто

Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы

Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Privet-Rostov.ru 04:49
Кино

Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»

Голливудский актер Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в трилогии «Матрица». Об этом сообщает портал Collider.
Lenta.ru 09:27
Гаджеты

Видеокарта Intel DG1 показала, на что способна. Это даже не GTX 1050

В тесте 3DMark 11 Performance DG1 выступает примерно на уровне iGPU процессора Ryzen 7 4800U, несколько обходя его.
iXBT.com 05:47
Политика

В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле

RT на русском вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Алсу вступилась за поющую дочь перед хейтерами

Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню "Любовь настала", аккомпанируя себе на рояле.
Газета.Ru 08:08
Футбол

Стало известно, почему Кокорин согласился на переход в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на переход в «Сочи». Об этом стало известно сегодня, 24 января.
Евро-футбол.ру 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное