Политика
Газета.RuЛукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Политика
Госдума единогласно приняла поправки в Конституцию РФ
Документ успешно прошел первое чтение Госдума в первом чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба парламента.
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Хоккей
«Салават Юлаев» объявил состав на выезд против «Ак Барса»
Происшествия
Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы
Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Шоу-бизнес
О своей новой любви рассказала Лолита
Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Наука
В Италии идентифицирована стеклянная масса времен извержения в Помпеях
24.01.2020 Итальянским археологам удалось узнать, что представляет собой стеклянная масса в скелете одной из жертв знаменитого извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Авто
Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы
Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Кино
Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»
Голливудский актер Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в трилогии «Матрица». Об этом сообщает портал Collider.
Гаджеты
Видеокарта Intel DG1 показала, на что способна. Это даже не GTX 1050
В тесте 3DMark 11 Performance DG1 выступает примерно на уровне iGPU процессора Ryzen 7 4800U, несколько обходя его.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле
Шоу-бизнес
Алсу вступилась за поющую дочь перед хейтерами
Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню "Любовь настала", аккомпанируя себе на рояле.
Футбол
Стало известно, почему Кокорин согласился на переход в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на переход в «Сочи». Об этом стало известно сегодня, 24 января.