Политика
RT на русскомЛукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
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Транспорт
Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин
С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
Политика
Лукашенко отказался быть «последним президентом» Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы
Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Рядом с границей России зафиксировали смерть от коронавируса
Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщили о первой \ о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Кремль определится с полномочиями Козака и Мединского до 27 января
Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, получивших новые посты в администрации президента России после отставки правительства, будут распределены не позднее 27 января.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Технологии
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp начиная с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»
Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Армия и оружие
Подло убит замкомандира полка спецназа МВД ДНР
Вечером 20 января в Донецке убит замкомполка СпН ВВ МВД ДНР (заместитель командира полка специального назначения Внутренних войск Донецкой Народной Республики) Алексей Владимирович Кривуля, позывной Грин.
Политика
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда
Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме
В Чите задержали мужчину, который жил с четырьмя детьми в заброшенном доме, сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему на форуме в Израиле не состоялось встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Арбитражный суд арестовал имущество торгового дома «Интерторг»
Петербургский Арбитражный суд наложил арест на имущество торгового дома "Интерторг", владеющего ныне закрытыми супермаркетами "Семья", "Идея" и Spar.
Политика
СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков
Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Космос
Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель компании — производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек, передает РБК.