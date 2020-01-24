Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
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