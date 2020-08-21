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Ведомости
Ведомости

Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «БелТА».В источнике
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РИА Новости

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

РИА Новости09:02
РБК

Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

РБК10:49
RT на русском

Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул

RT на русском10:19
ТАСС

Лукашенко пригласил российских журналистов на места бастующих в Белоруссии работников СМИ

ТАСС10:04
Газета.Ru

Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

Газета.Ru13:17
Коммерсантъ

Лукашенко подтвердил, что на места бастующих журналистов пришли россияне

Коммерсантъ09:02
Известия

Лукашенко подтвердил приглашение журналистов из РФ на места их бастующих коллег

Известия08:31
КП - Беларусь

Лукашенко о российских журналистах, которые заменили уволившихся с Белтелерадиокомпании: Свято место пусто не бывает

КП - Беларусь08:44

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
19

Врачи направили в Госдуму письмо против «законопроекта Мизулиной»

Группа врачей из Петербурга, Москвы, Казани и других регионов (всего 25 специалистов) направили коллективное письмо в Госдуму против законопроекта Елены Мизулиной, направленной на дискриминацию трансгендеров.
МР7.ру10:02
12

Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъ10:44
5

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44