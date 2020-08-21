Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «БелТА».В источнике
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