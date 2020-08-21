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Ведомости
Ведомости

Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «БелТА».В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

Газета.Ruвчера в 13:17
РБК

Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

РБКвчера в 10:49
Коммерсантъ

Лукашенко подтвердил, что на места бастующих журналистов пришли россияне

Коммерсантъвчера в 09:02
ТАСС

Лукашенко пригласил российских журналистов на места бастующих в Белоруссии работников СМИ

ТАССвчера в 10:04
РИА Новости

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

РИА Новостивчера в 09:02
RT на русском

Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул

RT на русскомвчера в 10:19
Известия

Лукашенко подтвердил приглашение журналистов из РФ на места их бастующих коллег

Известиявчера в 08:31
КП - Беларусь

Лукашенко о российских журналистах, которые заменили уволившихся с Белтелерадиокомпании: Свято место пусто не бывает

КП - Беларусьвчера в 08:44

Разведенный актер Прилучный раскритиковал отдых с Карпович в Крыму

Прилучный сказал, что инициаторами поездки были дети, которые настойчиво просили отправиться к морю, поэтому актер с большой компанией, состоящей из нескольких семей, поехал к крымскому побережью.
Разведенный актер Прилучный раскритиковал отдых с Карпович в Крыму
iReactorвчера в 02:50
11

Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Коммерсантъвчера в 06:08
3,3K

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

Примерная стоимость узбекских электромобилей составит порядка 3 тысяч долларов (около 220 тысяч рублей по текущему курсу), а продавать их будут как на местном рынке, так и за рубежом.
Автоновости днявчера в 04:23
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Рубль вечером подешевел к доллару и евро на фоне падающей нефти

Доллар и евро уверенно растут, торгуясь на максимальных отметках с весны на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти и роста геополитических рисков вокруг России.
Интерфаксвчера в 12:54

Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome

Ривз выложил эти материалы на своей странице в Twitter, добавив такую подпись: Рад поделиться с вами первым взглядом на официальный логотип нашего «Бэтмена», а также очень клевым дополнительным концепт-артом DC от удивительного Джима Ли.
Popcornnews.ruвчера в 02:36