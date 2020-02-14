Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, передаёт БЕЛТА.

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

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