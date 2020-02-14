Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, передаёт БЕЛТА.
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Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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Белоруссия отказалась стоять на коленях ради российской нефти

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Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах

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Газета.Ruвчера в 05:46

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

RT на русскомвчера в 05:07
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Водонаева приехала в полицию из-за скандального поста

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«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США

Великобритания согласится принятия участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, если на встречу согласятся США, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах России.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
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РИА Новости вчера в 12:25
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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК вчера в 08:23
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Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
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Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
ToDay News Ufa вчера в 10:40
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День голосования по конституции станет выходным

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Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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Газета.Ru вчера в 16:35
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного блогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
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Грудное молоко способствует когнитивному развитию ребёнка

Результаты исследования показали, что количество 2′-FL в молоке женщин в течение первого месяца кормления связано с более высокими показателями когнитивного развития у детей к двум годам.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:57
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Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru вчера в 13:20
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На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
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Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России

Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
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Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
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Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья

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У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

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REGNUM вчера в 19:26
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У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус

У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Интерфакс вчера в 20:34
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Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета 13 февраля в 21:53
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«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ

«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.
Спорт-Экспресс вчера в 13:14
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Познер заявил об интересе США в «гораздо более слабой» России

Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
РИА Новости вчера в 16:54
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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