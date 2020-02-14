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RT на русскомЛукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, передаёт БЕЛТА.
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Белоруссия будет закупать нефть в других странах даже по ценам выше российских
Газета.Ruвчера в 05:46
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