Энергетика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Белоруссия и Россия: цена нефти и цена союза

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Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой

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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

РИА Новости09 января в 10:06

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РБК09 января в 10:01
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