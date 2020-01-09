Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

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