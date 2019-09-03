Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной. Как заявил белорусский лидер во вторник, 3 сентября, выступая на конференции по борьбе с терроризмом, через украинскую границу хлынул поток нелегального оружия.
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Лукашенко объяснил, почему «закрыл наглухо» границу с Украиной

РИА Новости04:44

Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной

RT на русском06:12

Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной

РБК05:04

Белоруссия испугалась Украины и закрыла границу

URA.Ru06:26

Белоруссия закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Московский Комсомолец04:13

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Интерфакс04:01

Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

ТАСС03:46
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

Lenta.ru 05:26
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Происшествия

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

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Политика

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РБК 07:56
Политика

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В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Политика

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия

Азара и Соболь отпустили из полиции

Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках.
Lenta.ru вчера в 18:16
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

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Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском вчера в 14:04
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Здоровье

В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет

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Газета.Ru 05:38
Здоровье

Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза

Минздрав планирует развивать практику целевого приема в вузы, однако полностью переходить на систему распределения на работу окончивших вуз врачей пока не планируется, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 04:20
Происшествия

Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи

Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт в США застрелил пятерых членов своей семьи, выбросил пистолет и вызвал полицию.
Известия 07:54
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
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Политика

Меркель пообещала премьеру Украины поддержку в проведении реформ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, пообещала поддержку в проведении реформ в стране.
РИА Новости 05:28
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Президент «Барселоны» отреагировал на несостоявшийся переход Неймара

News.ru 06:00
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Щемеров и Пилипенко покинули «Автомобилист»

Защитник Александр Щемеров проведет сезон-2019 / 20 в "Лахти", а нападающий Кирилл Пилипенко — в "Югре", сообщается в официальном Twitter "Автомобилиста".
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Главные роли в «Брате-3» выставили на продажу за пять миллионов рублей

Lenta.ru 06:59
Футбол

Сахалин — СКА-Хабаровск 0:2

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Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
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Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Происшествия

На Урале силовики пресекли теракт, который планировали подростки

В Свердловской области силовики пресекли теракт и массовое убийство детей и педагогов.
ФедералПресс 07:44
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

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Сотрудники следственного отдела Ленинского района ищут двух отморозков, изнасиловавших молодую девушку.
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Технологии

В России испытали опытный образец экзоскелета для работы в шахтах

Специалисты компании «Воркутауголь» провели испытания опытного образца экзоскелета, который разрабатывался для облегчения труда шахтёров, сообщает 3 сентября пресс-служба группы «Северсталь».
REGNUM 07:25
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
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