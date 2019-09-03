Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать223

Подробнее о событии

Слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной оказались метафорой

Московский Комсомолец12:57

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Интерфакс04:01

Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной

RT на русском06:12

Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной

РБК05:04

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

РИА Новости04:44

Белоруссия испугалась Украины и закрыла границу

URA.Ru06:26

Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

ТАСС03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Экономика

В России выросло число пользователей интернет-банкинга

Более половины (55,2%) взрослого населения России в 2018 году пользовались дистанционным доступом к банковским счетам, тогда как в 2017 году эта доля составляла 45,1%, следует из результатов замера индикаторов финансовой доступности, проведенного ЦБ.
Rambler News Service 14:00
Политика

Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Егора Жукова

News.ru 12:40
Происшествия

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа

Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Общество

Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой

Lenta.ru 11:09
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Теннис

Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open

GoTennis.ru 13:54
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Гаджеты

Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат смартфон

BFM.ru 14:16
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика

У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра

РИА Новости 13:37
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

РБК 09:53
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Гаджеты

Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить

The GEEK 13:14
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября

С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Транспорт

На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Происшествия

В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами

Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Баскетбол

Сборная США в овертайме вырвала победу у Турции в матче Кубка мира

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира.
Газета.Ru 11:39
Экономика

Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год

Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия 13:41
Политика

Джонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное