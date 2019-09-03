Политика
РИА НовостиЛукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Экономика
В России выросло число пользователей интернет-банкинга
Более половины (55,2%) взрослого населения России в 2018 году пользовались дистанционным доступом к банковским счетам, тогда как в 2017 году эта доля составляла 45,1%, следует из результатов замера индикаторов финансовой доступности, проведенного ЦБ.
Rambler News Service 14:00
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Lenta.ru 11:09
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
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Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Гаджеты
Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить
The GEEK 13:14
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Баскетбол
Сборная США в овертайме вырвала победу у Турции в матче Кубка мира
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира.
Газета.Ru 11:39
Экономика
Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия 13:41
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23