Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Читать в источнике
Комментировать198

Подробнее о событии

Белоруссия испугалась Украины и закрыла границу

URA.Ru06:26

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Интерфакс04:01

Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной

РБК05:04

Лукашенко объяснил, почему «закрыл наглухо» границу с Украиной

РИА Новости04:44

Белоруссия закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Московский Комсомолец04:13

Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной

RT на русском06:12

Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть границу с Украиной из-за потока оружия

ТАСС03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Происшествия

Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье

РБК 12:32
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Политика

Джонсон лишился большинства в парламенте

В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Общество

Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой

Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Общество

В память жертв Беслана в Северной Осетии состоится крестный ход

Участники памятных мероприятий пройдут с портретами погибших от храма во дворе школы №1 в Беслане до мемориального комплекса «Город ангелов», где вспомнят поименно всех, чья жизнь оборвалась 3 сентября 2004 года, и возложат цветы и венки к памятнику «Древо скорби» и могилам погибших.
REGNUM 02:31
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
Хоккей

Защитник «Детройта» Кронвалль объявил о завершении карьеры

Шведский защитник Никлас Кронвалль, игравший за «Детройт» с 2003 года, завершил спортивную карьеру.
Матч ТВ 11:24
Футбол

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Баскетбол

Сборная США в овертайме вырвала победу у Турции в матче Кубка мира

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира.
Газета.Ru 11:39
Армия и оружие

На Балтике начались учения НАТО

Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Театры

Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»

Актуальные Новости 12:12
Хоккей

«Куньлунь» обыграл «Салават» в серии буллитов

Решающий буллит реализовал Жильбер Брюле.
Советский спорт 10:08
Происшествия

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Общество

Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг

Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Единоборства

Промоутер назвал первого соперника боксера Усика в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября против голландца Тайрона Спонга, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.
РБК 11:12
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество

Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей

«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное