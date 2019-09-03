Политика
Газета.RuЛукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Общество
В память жертв Беслана в Северной Осетии состоится крестный ход
Участники памятных мероприятий пройдут с портретами погибших от храма во дворе школы №1 в Беслане до мемориального комплекса «Город ангелов», где вспомнят поименно всех, чья жизнь оборвалась 3 сентября 2004 года, и возложат цветы и венки к памятнику «Древо скорби» и могилам погибших.
REGNUM 02:31
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Хоккей
Защитник «Детройта» Кронвалль объявил о завершении карьеры
Шведский защитник Никлас Кронвалль, игравший за «Детройт» с 2003 года, завершил спортивную карьеру.
Матч ТВ 11:24
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Баскетбол
Сборная США в овертайме вырвала победу у Турции в матче Кубка мира
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира.
Газета.Ru 11:39
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Театры
Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»
Актуальные Новости 12:12
Хоккей
«Куньлунь» обыграл «Салават» в серии буллитов
Решающий буллит реализовал Жильбер Брюле.
Советский спорт 10:08
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Единоборства
Промоутер назвал первого соперника боксера Усика в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября против голландца Тайрона Спонга, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.
РБК 11:12
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16