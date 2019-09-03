Политика
ИзвестияЛукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной. Как заявил белорусский лидер во вторник, 3 сентября, выступая на конференции по борьбе с терроризмом, через украинскую границу хлынул поток нелегального оружия.
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Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 05:45
Наука
В Китае создан гель, восстанавливающий зубы без пломб
Труд вчера в 13:17
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия вчера в 21:18
Политика
Путин посетит затонувший в паводках Тулун
Русская Планета вчера в 03:27
Общество
Назван самый опасный город России
Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
Lenta.ru 01:37
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.
ТАСС 05:19
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Технологии
Без оборудования Huawei сеть 5G станет самой дорогой в истории США. Затраты превысят 20 миллиардов долларов
Аджит Пай (Ajit Pai), председатель Федеральной комиссии по связи США, объявил, что Соединенные Штаты инвестируют 20,4 миллиарда долларов в инфраструктуру 5G в течение 10 лет.
iXBT.com 02:41
Политика
Стало известно о попытках Клинтона «сломать» Ельцина во время войны в Югославии
Бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Гаджеты
Samsung официально представила дешевый 5G-флагман на Snapdragon 855
Российская газета 04:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Бомбардир.ру 00:22
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Общество
Спрос на финские визы в Петербурге снизился на 93%
После введения новых правил приёма документов Генеральное консульство Финляндии в Петербурге приняло на 93% меньше визовых заявлений, чем в прошлую пятницу, когда визу оформляли без сопроводительных документов.
78.ru 00:40
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости вчера в 14:39
Политика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
Двина Сегодня 04:16
Здоровье
В аптеках «36,6» начнут продавать медицинские услуги
«В начале 2000-х некоторые аптечные сети экспериментировали с такой бесплатной услугой: они рассчитывали на то, что она будет стимулировать продажи самой аптеки», — вспоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharm Николай Беспалов.
РБК 02:09
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия 01 сентября в 19:56
Футбол
Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Чемпионат 05:16