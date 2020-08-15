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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
 БелТА.
РБКвчера в 13:07
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Известия

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Известия20:25
РИА Новости

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

РИА Новостивчера в 16:33
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь при внешней угрозе безопасности Белоруссии

ТАССвчера в 13:26
RT на русском

Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 15:39
РБК

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

РБКвчера в 13:07
Эхо Москвы

Александр Лукашенко утверждает, что заручился поддержкой Кремля в вопросе безопасности Белоруссии

Эхо Москвы17:02
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Коммерсантъвчера в 12:53
КП - Беларусь

Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:12

Космический аппарат НАСА THEMIS раскрыл тайну сияющих бусинок полярного сияния

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