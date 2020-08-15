Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.