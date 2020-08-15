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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
 БелТА.
РБКвчера в 13:07
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Известия20:25
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Коммерсантъвчера в 12:53
RT на русском

Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 15:39
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь при внешней угрозе безопасности Белоруссии

ТАССвчера в 13:26
РБК

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

РБКвчера в 13:07
Эхо Москвы

Александр Лукашенко утверждает, что заручился поддержкой Кремля в вопросе безопасности Белоруссии

Эхо Москвы17:02
РИА Новости

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

РИА Новостивчера в 16:33
КП - Беларусь

Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:12

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
RT на русском20:41
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 04:56
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
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