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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
 БелТА.
РБКвчера в 13:07
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 16 августа 2020: Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

Комсомольская правда00:20
РИА Новости

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

РИА Новостивчера в 16:33
РБК

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

РБКвчера в 13:07
RT на русском

Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 15:39
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь при внешней угрозе безопасности Белоруссии

ТАССвчера в 13:26
Эхо Москвы

Александр Лукашенко назвал единственной своей целю сохранение стабильного государства

Эхо Москвы20:07
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Коммерсантъвчера в 12:53
КП - Беларусь

Лукашенко: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:12

Загрязнение окружающей среды провоцирует устойчивость к антибиотикам

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Университета Джорджии благодаря использованию геномного анализа смогли обнаружить довольно сильную корреляцию между устойчивостью к антибиотикам, а также постоянное загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами.
ToDay News Ufa00:57

Лукашенко отказался отделять Россию от Запада

Президент напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения России от западных стран.
Российский Диалогвчера в 15:43
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 11:20
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Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
Life.ruвчера в 15:00
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Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
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Тарасова оценила будущее фигуристок после ухода от Тутберидзе

Ушедшие от тренера Этери Тутберидзе фигуристки Александра Трунова и Алена Косторная не сдадут своих позиций в следующих сезонах, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Московский Комсомолец23:33