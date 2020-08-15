Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
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Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает
БелТА.
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Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии
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