Общество
Lenta.ruЛукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года.
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Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Армия и оружие
США рассказали о новых обстоятельствах атак на НПЗ Saudi Aramco
В США обнаружили новые доказательства того, что удар по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco был нанесен с севера.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Авто
Дилеры пообещали подорожание машин с января
Дилеры и автопроизводители называют главной причиной подорожания автомобилей в России в 2020 году увеличение утилизационного сбора.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска
По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет
Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Футбол
МВД выразило жесткую позицию по работе с болельщиками
Представители Министерства внутренних дел (МВД) выразили жесткую позицию по работе с болельщиками, сообщает Sport24.
Музыка
Объявлены первые участники фестиваля «Рок над Волгой» в 2020 году
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Космос
Выбрана площадка для забора грунта на астероиде Бенну
Зонду OSIRIS-REx предстоит серьёзное испытание: он должен коснуться крайне неровной поверхности астероида Бенну и взять пробы грунта.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Происшествия
Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших
Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших, сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники.
Происшествия
Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест
Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Космос
WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик
Исследователи сообщают, что WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик, известных на сегодняшний день.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).