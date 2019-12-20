с чего всё началось

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года.

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Происшествия В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.

Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Авто Дилеры пообещали подорожание машин с января Дилеры и автопроизводители называют главной причиной подорожания автомобилей в России в 2020 году увеличение утилизационного сбора.

Политика Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Религия Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину «За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.

Происшествия Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.