с чего всё началось

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года.

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.

Армия и оружие Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара дала силам, лояльным главе Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, 72 часа, чтобы покинуть города Триполи и Сирт, сообщается в заявлении официального представителя командующего ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, полученном в распоряжение РИА Новости.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

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Кино Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.

Экономика Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.