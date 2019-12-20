Энергетика
Lenta.ruЛукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент
Отец названного СМИ стрелка, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, Фатих Манюров прокомментировал инцидент.
Политика
Путин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Футбол
«Челси» хочет купить Иско у «Реала»
Сегодня стало известно, что «Челси» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Иско.
Армия и оружие
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара дала силам, лояльным главе Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, 72 часа, чтобы покинуть города Триполи и Сирт, сообщается в заявлении официального представителя командующего ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, полученном в распоряжение РИА Новости.
Хоккей
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия
Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
Происшествия
На Лубянке во время прямого эфира задержали корреспондента «Ъ»
В пятницу, 20 декабря, в Москве во время съёмки прямого эфира на Лубянке задержали корреспондента «Ъ» Романа Дорофеева.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Хоккей
Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
Стали известны тренеры команда на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента
В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Здоровье
Московские врачи помогли пациенту, у которого в гортани росли волосы
Врачи Научно-клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского помогли 46-летнему пациенту, который жаловался на охриплость, дискомфорт в горле и кашель, так как у него в гортани росли волосы, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Экономика
Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области
В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Общество
Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ
В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».