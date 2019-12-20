Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА
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