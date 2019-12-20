с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко заявил о наличии пары проблем с Путиным

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Политика Россия и Украина договорились по газу "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Происшествия В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Экономика Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ Зампред ЦБ Василий Поздышев перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост главы совета директоров, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Политика Владимир Путин выступил против серьезных изменений в Конституции Высказался президент и насчет оговорки "подряд" касательно прописанных в Конституции двух сроков полномочий одного и того же лица в качестве главы государства.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.

Политика На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.

Общество Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.