Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет работа уже над третьим вариантом обновленной Конституции, сообщает Sputnik Беларусь. Об этом глава государства говорил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.В источнике
Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он заявил, что он готов пойти на перераспределение властных полномочий в стране в рамках конституционного процесса, передает
«БелТА».
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