Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет работа уже над третьим вариантом обновленной Конституции, сообщает Sputnik Беларусь. Об этом глава государства говорил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.В источнике
Александр Лукашенко
Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он заявил, что он готов пойти на перераспределение властных полномочий в стране в рамках конституционного процесса, передает
 «БелТА».
Ведомости05:01
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Александр Лукашенко утверждает, что готов поделиться президентскими полномочиями

Эхо Москвы06:31
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ru06:48
ТАСС

Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции готов передать свои полномочия

ТАСС06:41
РИА Новости

Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции

РИА Новости07:17
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ru06:56
Московский Комсомолец

Лукашенко сообщил о работе над третьим вариантом конституции

Московский Комсомолец06:54
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газета04:41
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусь04:56

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
451

АвтоВАЗ запатентовал дизайн салона нового внедорожника Lada 4x4

Обновленный внедорожник получил иную организацию частей управления и дефлекторов, а также усовершенствованную панель приборов, новые кресла, формованный потолок, улучшенную шумо- и виброизоляцию, систему навигации "ЭРА-Глонасс", а также розетки 12V и другие изменения.
Экономика сегодня06:44
3