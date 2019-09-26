Политика
Взгляд.руЛукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Политика
Киев перегнул палку с ПАСЕ – украинскую делегацию могут лишить полномочий
Демарш украинского руководства, которое сформировало новую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы и отказалось ее туда отправлять, может вообще лишить Киев представительства в организации.
Новостной фронт 09:27
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Авто
Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Автоновости дня 24 сентября в 07:52
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Происшествия
Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана
Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.
Lenta.ru 06:19
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Космос
Экипаж российского «Союза» перешел на борт МКС
Космический корабль "Союз МС-15" привез на Международную космическую станцию (МКС) очередной экипаж.
Радио Sputnik 02:28
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»
Красная весна 24 сентября в 13:44
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости вчера в 09:40
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
Спорт-Экспресс вчера в 23:14
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 01:23
Здоровье
Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат
Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.
REGNUM вчера в 06:51
Космос
NASA показало искривление пространства-времени
В NASA утверждают, что подобные симуляции принципа действия черных дыр позволяют наглядно представить, что именно имел ввиду Альберт Эйнштейн, утверждая, что гравитация способна искажать пространство-время.
Дни24 09:26
Происшествия
Следователи назвали основные версии жёсткой посадки Boeing в Барнауле
Национальная служба новостей 08:02
Футбол
В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах
В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.
Inkazan 05:31
Происшествия
В центре Новосибирска горит жилой дом
Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Политика
Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.
Взгляд.ру 07:35
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46