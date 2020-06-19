с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего "не искрит", хотя проблемы есть всегда.

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

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