Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего "не искрит", хотя проблемы есть всегда.
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с чего всё началось
Также белорусский лидер, на которого ссылается belta.by
, сообщил, что обе страны столкнулись с проблемами из-за коронавируса, в международных отношениях и в связи со значимыми внутриполитическими событиями, однако выразил точку зрения "это не катастрофические проблемы" и предположил, что странам удастся их решить
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