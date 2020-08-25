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Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
Газета.Ruвчера в 05:58
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Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

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Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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Районная больница Усть-Омчуга получила современную систему КТ SOMATOM

В рамках соглашения о социальном партнерстве золотодобывающие компании "Полюс Магадан" и "Павлик" приобрели современную систему компьютерной томографии SOMATOM для районной больницы поселка Усть-Омчуг.
MagadanMedia.ruвчера в 02:30

Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ruвчера в 08:48
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Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Lenta.ruвчера в 07:51
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ruвчера в 01:26
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Каспери Капанен стал одноклубником Малкина по «Питтсбургу»

Финский хоккеист Каспери Капанен перешел в результате обмена из "Торонто Мейпл Лифс" в "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте клуба НХЛ, за который выступает российский форвард Евгений Малкин.
РИА Новостивчера в 12:52