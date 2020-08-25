Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
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