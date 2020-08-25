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Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
Газета.Ru05:58
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Взгляд.ру

Белорусские предприятия могут уйти с молотка

Взгляд.ру14:20
Аргументы недели

Лукашенко высказался об экономических потерях из-за «хождений по улицам»

Аргументы недели06:08
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Лукашенко обсудил выплаты по внешним долгам на фоне потерь от протестов

ИА Красная Весна06:04
Газета.Ru

Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга

Газета.Ru05:58
Народные новости

Лукашенко призвал рассмотреть вопрос рефинансирования госдолга Белоруссии

Народные новости05:58
RT на русском

Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

RT на русском05:43
News.ru

Минск поручил кабмину подумать о рефинансировании внешнего долга Белоруссии

News.ru05:34
КП - Беларусь

Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

КП - Беларусь06:13

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановлений Священного синода РПЦ.
Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии
RT на русском14:19
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В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Премьер-новости за неделю04:10
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
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«Барселона» подтвердила уход Месси

Решение покинуть команду Месси принял после унизительного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, что стало одним из худших результатов в карьере аргентинского нападающего и испанского клуба.
Ведомости14:30

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Болгария купила 20% сжиженного газа контрактом с греческим терминалом

«Булгартрансгаз», занимающийся поставками газа в Болгарии, подписал контракт на покупку 20% поставок сжиженного природного газа в проекте терминала по регазификации в греческом Александруполисе, пишут РИА Новости.
RuNews24.ru10:49
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com02:01
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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