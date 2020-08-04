Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и гражданам заявил, что категорически против возврата к тому варианту Конституции, что был в 1994 году. По его словам, такой поворот назад был бы возвращением в «лихие девяностые».

Лукашенко выступил против возврата к Конституции 1994 года

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