Политика
RuNews24.ruЛукашенко выступил против возврата к Конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и гражданам заявил, что категорически против возврата к тому варианту Конституции, что был в 1994 году. По его словам, такой поворот назад был бы возвращением в «лихие девяностые».
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Лукашенко назвал ограничение власти президента «возвратом в лихие девяностые»
Московский Комсомолец05:56
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Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Газета.Ru 08:13
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Происшествия
Следствие не выявило заказчика дела против Голунова
Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
Армия и оружие
В Японии рассмотрят вопрос о превентивном ударе
Предложение рассмотреть вариант «противоракетной обороны на территории противника» направит в правительство Японии экспертный совет правящей Либерально-демократической партии, 4 августа сообщил телеканал NHK.
ИА Красная Весна 00:10
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта.
RT на русском 05:56
Общество
С 16 августа часть регионов РФ выплатит пенсионерам по 2 тысячи рублей
В ряде российских регионов пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции, получат от государства выплату в 2000 рублей.
iReactor 02 августа в 04:56
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Политика
Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok
Пекин, 4 августа 2020, 14:21 — REGNUM Власти США применяют инструменты политического давления и манипуляции, чтобы не дать зарубежным предприятиям работать на их территории.
REGNUM 07:21
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Авто
Jaguar I-Pace поставил рекорд на российских дорогах
Все время, пока автомобиль был в дороге, работал климат-контроль, а пассажиры активно пользовались USB-портами.
Avtodrug 07:00
Армия и оружие
Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей
«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 02 августа в 09:00
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:05
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Политика
Владимир Путин наградил медалью двух жителей Коми
Двое жителей Коми удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Комиинформ 07:06
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
ИА Красная Весна вчера в 17:21
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи
Бывший чемпион главного бойцовского промоушена Конор Макгрегор иронично прокомментировал грозное заявление Нурмагомедова, который пообещал утопить своего соперника Гэтжи в предстоящем титульном поединке в рамках турнира UFC 254.
CT news 08:38
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Шоу-бизнес
Историк моды Александр Васильев получил в дар наряды Юлии Началовой
Ведущий программы "Модный приговор" историк моды Александр Васильев принял для выставки наряды певицы Юлии Началовой, скончавшейся в прошлом году.
Neva.Today 06:10
Общество
Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам
Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Происшествия
Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35