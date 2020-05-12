с чего всё началось

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Авто BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6 Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки. 9

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 204

Общество Где в Тульской области заразились коронавирусом: карта на 10 мая За сутки в Тульской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1795 человек (+89 новых случаев); за последнюю неделю в регионе оказались заражены более 500 человек. 382

Общество Число безработных в России выросло почти вдвое Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек. 1

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 994

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 815

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана» Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана". 1

Общество Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки. 2,9K

Происшествия РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. 6