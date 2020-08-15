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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

На совещании в Центре стратегического управления Минобороны глава государства отметил, что из забастовок и протестов "ничего не получится". Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко оценил политическую ситуацию в Белоруссии

РИА Новости12:05
URA.Ru

Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь

URA.Ru10:13
Вести.Ru

«Страну мы никому не отдадим», – пообещал Лукашенко

Вести.Ru09:45
Взгляд.ру

Лукашенко заявил, что Белоруссией не будет управлять «правительство за рубежом»

Взгляд.ру10:01
Газета.Ru

Лукашенко: страну мы никому не отдадим

Газета.Ru09:42
RT на русском

Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

RT на русском09:40
Московский Комсомолец

Лукашенко военным: «Ситуацию удержим, никакие зарубежные правительства не нужны»

Московский Комсомолец09:37

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации
Известия10:11
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новости15:41

Рухани назвал поражением США голосование СБ ООН об эмбарго Ирану

Тегеран, 15 августа 2020, 13:13 — REGNUM Голосование Совбеза ООН по американскому проекту резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое большинство совета не поддержало, говорит о серьёзном политическом поражении США.
REGNUM06:13
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