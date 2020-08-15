Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
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На совещании в Центре стратегического управления Минобороны глава государства отметил, что из забастовок и протестов "ничего не получится". Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
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