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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

На совещании в Центре стратегического управления Минобороны глава государства отметил, что из забастовок и протестов "ничего не получится". Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко оценил политическую ситуацию в Белоруссии

РИА Новости12:05
URA.Ru

Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь

URA.Ru10:13
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Лукашенко заявил о возможности власти «удержать ситуацию» в Белоруссии

Lenta.ru09:35
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Александр Лукашенко обещал «никому не отдать страну и удержать ситуацию»

Говорит Москва09:49
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Газета.Ru09:42
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Лукашенко заявил, что Белоруссией не будет управлять «правительство за рубежом»

Взгляд.ру10:01

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Историк: События польско-советской войны стали источником русофобии

Внешний посыл заключается в том, что Европа должна быть вечно благодарна Польше, которая "остановила продвижение большевистских орд и не дала возможности разжечь мировую революцию", – считает член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.
Взгляд.ру07:00
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