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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике

В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей
Уфимские Заметки03:38
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«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы между Москвой и Каиром

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновит выполнение рейсов между Москвой и столицей Египта, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Агентство Москва11:28

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

У России нашелся неожиданный союзник в Европе

Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Lenta.ru11:26

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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