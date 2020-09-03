По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.
В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.