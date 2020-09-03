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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике
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CT news

Российский премьер Михаил Мишустин отправляется в Белоруссию

CT newsвчера в 12:20
Газета.Ru

Мишустин прибыл в Минск

Газета.Ru3 сентября в 05:08
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости3 сентября в 05:14
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец3 сентября в 05:51
ТАСС

Мишустина в аэропорту встретит премьер Белоруссии

ТАСС3 сентября в 04:26
Коммерсантъ

Как на площадях громко митинговали, а во Дворце независимости признавались в удачах тихой охоты

Коммерсантъ3 сентября в 15:14
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы3 сентября в 07:08
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ruвчера в 11:10
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры

Главы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ провели встречу на полях проходящего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, сообщила пресс-служба министра обороны Индии.
Взгляд.рувчера в 15:33
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русскомвчера в 11:48
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NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Компания NVIDIA представила аппаратно-программный комплекс Reviewer Toolkit for Graphics Performance, позволяющий проводить мониторинг производительности в играх, численно оценивать задержки вывода изображения (input lag), а также измерять энергопотребление графических карт.
3DNews17:49