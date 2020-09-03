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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике
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ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новостивчера в 05:14
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвывчера в 07:08
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русскомвчера в 05:05
Коммерсантъ

Лукашенко и Мишустин встретились в Минске

Коммерсантъвчера в 05:51
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ruвчера в 05:56
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 05:51
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусь2 сентября в 12:34

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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