Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии
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КП - Беларусь2 сентября в 12:34