Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике