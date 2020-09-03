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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике
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Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Lenta.ru07:27
Дума ТВ

Лукашенко надеется на углубление сотрудничества с Кремлем

Дума ТВ07:18
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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Предложено решение дефицита воды в Крыму

Сегодня Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского, назвал главной задачей в настоящее время в данной ситуации рационально использовать имеющуюся воду, в первую очередь развивая и поддерживая маловодные производства.
Рамблер07:35
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Сельское хозяйство берет рост на себя

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что, хоть пандемия и внесла коррективы в работу сектора, сельскохозяйственные планы нарушены не были: «АПК продолжал работу в штатном режиме без сбоев даже в период активного распространения инфекции».
Коммерсантъ18:12
5

Кравчук раскритиковал Грызлова во время переговоров по Донбассу

Представитель ОРДЛО Сергей Гармаш рассказал, что Кравчук был возмущен заявлениями Грызлова о работе украинского парламента, а также о попытках Киева заставить молчать переселенцев из Донбасса.
ПолитРоссия04:27
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
1

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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