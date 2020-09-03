Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил важность российской поддержки в стабилизации ситуации в стране.В источнике
Подробнее о событии
Российский Диалог

Лукашенко рассказал Мишустину, к чему события в Белоруссии «сподвигнут два братских народа»

Российский Диалог10:39
Lenta.ru

Лукашенко оценил важность российской поддержки в ситуации в Белоруссии

Lenta.ru07:27
Дума ТВ

Лукашенко надеется на углубление сотрудничества с Кремлем

Дума ТВ07:18
Показать все источники

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы признал незаконным обыск, проведенный СКР в рамках уголовного дела бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.
Коммерсантъ10:48
299

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
771

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
2,8K

В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
15

JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

JBL TUNE 225TWS В отличии от предыдущей версии, модель получила новые 12мм динамические драйверы с поддержкой технологии Pure Bass, а также значительный прирост в длительности работы – 5 часов на одном заряде и до 25 суммарно с кейсом.
ITZine.ruвчера в 10:14
2