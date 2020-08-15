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RT на русском
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Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.В источнике
Александр Лукашенко
Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим.
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URA.Ru

Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь

URA.Ru10:13
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Лукашенко заявил о возможности власти «удержать ситуацию» в Белоруссии

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Взгляд.ру

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РИА Новости09:47
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Газета.Ru09:42
RT на русском

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Российская газета10:07

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