Число пострадавших в ДТП под Смоленском выросло до 12

Число пострадавших в ДТП с грузовиком, рейсовым микроавтобусом и тремя легковушками в Вяземском районе Смоленской области увеличилось с 8 до 12 человек, из них двое госпитализированы.