Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.В источнике
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