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RT на русском
RT на русском

Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.В источнике
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URA.Ru

Лукашенко заявил, что не отдаст Беларусь

URA.Ru10:13
RT на русском

Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

RT на русском09:40
Взгляд.ру

Лукашенко заявил, что Белоруссией не будет управлять «правительство за рубежом»

Взгляд.ру10:01
Говорит Москва

Александр Лукашенко обещал «никому не отдать страну и удержать ситуацию»

Говорит Москва09:49
РИА Новости

«Страну никому не отдадим»: Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии

РИА Новости09:47
Газета.Ru

Лукашенко: страну мы никому не отдадим

Газета.Ru09:42
Российская газета

Лукашенко: Беларуси посредники не нужны

Российская газета10:07

Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
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Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело10:57
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