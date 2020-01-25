с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках газа. Речь идет о порядке формировании цены на «голубое топливо», которое поставляется в Белоруссию, а также транспортируется через территорию республики.

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

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