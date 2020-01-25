Энергетика
Рифей-ПермьЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках газа. Речь идет о порядке формировании цены на «голубое топливо», которое поставляется в Белоруссию, а также транспортируется через территорию республики.
Читать в источнике
Оценить714
с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Гаджеты
В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%
Компания Xiaomi сообщила о том, что в России стартовала очередная распродажа смартфонов со скидками до 50%.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Теннис
Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open
Энергетика
ФАС: тариф на транзит нефти через Белоруссию может вырасти на 6%
В середине декабря Белоруссия предлагала поднять тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Вопрос планировали решить не позже 15 января.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Шоу-бизнес
Анна Курникова станет мамой в третий раз
Экс-звезда тенниса Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас готовятся стать родителями в третий раз.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Биатлон
Пащенко выиграл спринт в Ижевске, Малышко — 5-й, Бабиков — 7-й
Биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко стал лучшим во втором спринте на этапе Кубка России в Ижевске.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала об отношении мужа к новой груди
Как сообщал «Рамблер», 23 декабря Кудрявцева рассказала, что ей сделали «очень агрессивную» операцию из-за порвавшегося в груди импланта.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
1. Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса Американский баскетболист Коби Брайант в возрасте 41 года погиб в авиакатастрофе в Калабасасе, недалеко от Лос-Анджелеса.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Политика
Офицер из ФСО возглавил Аналитический центр при правительстве
Замглавы отдела управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО Константин Калинин стал главой Аналитического центра при правительстве вместо Владислава Онищенко.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Общество
В России выявили 100 человек с подозрением на коронавирус
Как отмечают в ведомстве, по состоянию на 27.01.2020 все случаи подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией не подтверждены.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.