Общество
BFM.ruЛукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа. Датированный 23 января документ «О проекте международного договора» опубликован на сайте президента.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известиявчера в 21:38
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Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Армия и оружие
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Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Гаджеты
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Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под маркой Nokia, объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в КНР возросло до 1372
По данным журналистов, число заразившихся коронавирусом на территории страны увеличилось до 1372 человек, число смертельных случаев составило 41.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe замечен с новыми фарами
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
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Позже медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
Технологии
ФАС разработала правила предустановки российского ПО на гаджеты
Согласно плану ФАС с 1 июля 2020 года предустановка российского софта станет обязательна для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для Smart TV и ТВ-приставок.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Хоккей
Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Армия и оружие
США на территории Европы отработают сценарий войны с Россией
Сценарий учений предполагает начало войны между силами НАТО и Россией в 2028 году, задача учений — отработка ведения военных действий против России с применением новейших методов ведения войны, новейшей техники и применение «экспериментальной стратегии».
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек
Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве трех человек, тела которых с огнестрельными ранениями нашли в гаражном боксе в городе Усть-Илимск, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Политика
Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Происшествия
Перекрывшему улицу в Москве водителю выплатили зарплату
Водитель заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей.
Политика
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Здоровье
Названы признаки высокого уровня сахара в крови
Специалисты назвали признаки повышенного уровня сахара в крови, который может негативно сказываться на здоровье человека.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.