Общество

BFM.ruBFM.ruЛукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа. Датированный 23 января документ «О проекте международного договора» опубликован на сайте президента.
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«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе
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Известиявчера в 21:38

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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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ПРАЙМвчера в 19:58

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

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РИА Новостивчера в 20:53

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ТАССвчера в 20:40

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

РБКвчера в 23:27
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