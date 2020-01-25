с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в контракт с Россией о поставках природного газа. Датированный 23 января документ «О проекте международного договора» опубликован на сайте президента.

Лукашенко одобрил изменение контракта по газу с Россией

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Армия и оружие Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

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Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

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Происшествия В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве трех человек, тела которых с огнестрельными ранениями нашли в гаражном боксе в городе Усть-Илимск, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Политика Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Происшествия Перекрывшему улицу в Москве водителю выплатили зарплату Водитель заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей.