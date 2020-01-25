Энергетика

ИзвестияИзвестияЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа. Соответствующий указ опубликован 25 января на интернет-портале правовой информации Республики Беларусь.
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Лукашенко разрешил изменить контракт на поставки газа из РФ

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Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
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Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
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Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

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Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

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Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
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Бочкарева решила продать кадиллак после скандала с наркотиками

Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева объявила о продаже иномарки после завершения скандала из-за наркотиков.
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Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
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Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой

Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
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Общество

В Татьянин день погода была разной

История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность.
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Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

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Общество

В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек

Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.
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Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
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Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

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Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна 21:58
Фигурное катание

Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ

Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
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Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
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Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
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Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 22 января в 06:46
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
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Происшествия

В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
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Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

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Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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