Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа. Соответствующий указ опубликован 25 января на интернет-портале правовой информации Республики Беларусь.

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

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