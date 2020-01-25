с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Авто Новый Toyota Harrier получит название Venza Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.

Футбол Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Политика Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.

Политика Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.

Общество Население России сокращается второй год подряд Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.

Экономика Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.

Политика Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Авто В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.