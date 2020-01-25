Общество
КоммерсантъЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера.Газета.Ruвчера в 21:31
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Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
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При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.
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Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, пишет 25 января Paper.
Футбол
«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками
По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
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Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Общество
Названы запреты для студентов в Татьянин день
Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Киберспорт
YouTube получил эксклюзивные права на трансляцию матчей Лиги Overwatch, Лиги Call of Duty, турниров по Hearthstone и WoW
Blizzard и YouTube заключили многолетнее соглашение. Все матчи лиги Overwatch будут транслироваться эксклюзивно на YouTube.
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Трамп представил эмблему Космических сил США
Политика
Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
Шоу-бизнес
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Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Общество
Безос выяснил, кто продал его интимные фото прессе перед разводом
Интимные фотографии основателя Amazon и богатейшего человека на Земле Джеффа Безоса попали в прессу благодаря брату его любовницы Лорен Санчес.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
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В Баку открыт третий дилерский центр Lada в Азербайджане
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Хоккей
Овечкин и Малкин вошли в сборную десятилетия НХЛ
Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Малкин попали в символические сборные десятилетия по версии НХЛ.
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На опубликованных кадрах видно, как автомобиль, пытаясь избежать столкновения со стоящей машиной, задевает ее, вылетает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с другим транспортным средством.