Энергетика
КоммерсантъЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера.Газета.Ruвчера в 21:31
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