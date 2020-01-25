Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.
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Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера
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Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

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Известиявчера в 21:38

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Почему РФС аннулировал выборы Прядкина

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