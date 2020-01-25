с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Здоровье Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

Общество Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Футбол Почему РФС аннулировал выборы Прядкина Избирком РФС вполне предсказуемо признал недействительными выборы главы РПЛ, прошедшие 16 января.

Политика Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.

Общество Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Общество Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".

Кино Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.