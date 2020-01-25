Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.
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Белорусский президент Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа, говорится на сайте лидера
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Газета.Ruвчера в 21:31

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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в газовых соглашениях с Россией

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РИА Новостивчера в 20:53

Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа

Газета.Ruвчера в 21:31

Минск и Москва подготовили изменение в соглашение о формировании цен на газ

ПРАЙМвчера в 19:58
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Российская газета вчера в 23:05
Общество

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Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

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Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
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Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото

Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
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Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
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В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
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В 2020 году китайцы планируют расширить присутствие экосистемных продуктов в России.
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