с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Экономика Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.

Здоровье Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7 14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.

Общество Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".

Футбол «ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Общество Познер поделился взглядом на Россию со стороны Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Политика Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.

Наука Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.

Общество Население России сокращается второй год подряд Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Происшествия В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).