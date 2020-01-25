Энергетика
КоммерсантъЛукашенко одобрил изменение газового соглашения с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить в соглашение с Россией о формировании цен на газ поправки, не имеющие принципиального характера. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.Известия24 января в 21:38
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Политика
Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник провел совещание со своими заместителями, сообщили в пресс-службе правительства.
Политика
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия России
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рассматривают вопрос о полномочиях российской делегации.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей
По данным правоохранителей, в декабре прошлого года женщина родила дочь и передала ее покупательнице за оговоренные 440 тысяч рублей.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Кино
«Капитан Марвел 2»: стало известно, как будет выглядеть Бри Ларсон
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Авто
Правила прогрева современных двигателей автомобилей
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Экономика
Имущество одного из первых российских автозаводов все-таки продали
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Афганистане
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Культура
Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности
Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе современной пьесы".
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Шоу-бизнес
Ларису Голубкину госпитализировали
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Авто
Названы автомобили, которые можно приобрести по льготным кредитам
В льготный список автомобилей в 2020 году целиком вошел модельный ряд АвтоВАЗа — от бюджетной Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа.
Финансы
Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России
Инвесторы стали избавляться от рисковых активов на фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, что привело к падению индексов российского фондового рынка и курса рубля, пишет РБК.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Здоровье
Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови
Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.