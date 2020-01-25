с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить в соглашение с Россией о формировании цен на газ поправки, не имеющие принципиального характера. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале.

Политика Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник провел совещание со своими заместителями, сообщили в пресс-службе правительства.

Политика Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия России В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рассматривают вопрос о полномочиях российской делегации.

Политика В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии «Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.

Культура Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе современной пьесы".

Шоу-бизнес Ларису Голубкину госпитализировали Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.

Авто Названы автомобили, которые можно приобрести по льготным кредитам В льготный список автомобилей в 2020 году целиком вошел модельный ряд АвтоВАЗа — от бюджетной Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа.

Финансы Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России Инвесторы стали избавляться от рисковых активов на фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, что привело к падению индексов российского фондового рынка и курса рубля, пишет РБК.