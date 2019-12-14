Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Белоруссия договорилась с Китаем о срочном кредите в $500 млн

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РИА Новости13 декабря в 18:45
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

КП - Беларусь07:46
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
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В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

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Турция отправила в Ливию военных и технику

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
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В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

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На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Газета.Ru 11:43
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В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
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Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

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Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес

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Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
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Политика

Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова

Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»

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Жители Троицка проголосовали за станцию метро в черте города

57% участников электронного голосования высказались за расположение конечной станции новой Коммунарской линии подземки в районе Октябрьского проспекта.
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