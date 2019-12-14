Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
Политика
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
«Нафтогаз» опроверг ранее поступившую информацию о достижении Украиной и Россией предварительного соглашения о транзите газа.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Армия и оружие
Турция отправила в Ливию военных и технику
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Политика
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Музыка
Обновленная версия клипа «Last Christmas»
Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Шоу-бизнес
Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.
Здоровье
Названы недооцененные факторы рака мочевого пузыря
Риск заболеть раком мочевого пузыря повышают четыре фактора, которые многие недооценивают: никотиновый, профессиональный, личный и медицинский.
Общество
Жители Троицка проголосовали за станцию метро в черте города
57% участников электронного голосования высказались за расположение конечной станции новой Коммунарской линии подземки в районе Октябрьского проспекта.