Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Культура Винокур прокомментировал мат Лещенко на шоу Галкина При монтаже нового шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале забыли вырезать или же умышленно оставили фрагмент, где народный артист РСФСР Лев Лещенко использует мат.

Кино За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Политика МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Происшествия Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.

Экономика Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.

Хоккей Ковальчук покинет «Лос-Анджелес» Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.

Музыка Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.

Наука В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).