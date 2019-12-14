Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

РИА Новостивчера в 18:45

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Коммерсантъ01:48

Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

ТАССвчера в 21:15

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

РБКвчера в 21:05

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Известиявчера в 19:47

Лукашенко одобрил соглашение с КНР о кредите на сумму $500 млн

RT на русскомвчера в 19:31

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru03:37
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До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов

КП - Беларусь03:29
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Культура

Винокур прокомментировал мат Лещенко на шоу Галкина

При монтаже нового шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале забыли вырезать или же умышленно оставили фрагмент, где народный артист РСФСР Лев Лещенко использует мат.
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Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

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Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
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Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
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За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Коммерсантъ 05:32
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия вчера в 03:11
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика

В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
RT на русском 08:01
Экономика

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
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Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

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Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»

Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
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Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

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Часть российских космонавтов не полетят на Луну из-за веса

Стало известно, что российским космонавтам ввели ограничения по весу для полетов на Луну.
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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Вести.Ru 12 декабря в 17:59
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

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Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
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В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).
Lenta.ru 04:45
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

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Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
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Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
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Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов

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Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
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Китайский луноход поставил рекорд продолжительности миссии на Луне

ЭКД 12 декабря в 20:14
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