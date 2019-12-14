Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:19, Ашберн
Культура
Винокур прокомментировал мат Лещенко на шоу Галкина
При монтаже нового шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале забыли вырезать или же умышленно оставили фрагмент, где народный артист РСФСР Лев Лещенко использует мат.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Общество
В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Теннис
Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Политика
МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса
Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс
Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.
Экономика
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Хоккей
Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»
Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Космос
Часть российских космонавтов не полетят на Луну из-за веса
Стало известно, что российским космонавтам ввели ограничения по весу для полетов на Луну.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Наука
В России оценили список вызывающих бессонницу продуктов
Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил список вызывающих бессонницу продуктов, который ранее представили ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США).
Политика
Журналистку НТВ не пустили на Украину
Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Музыка
Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Космос