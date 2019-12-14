Экономика
КоммерсантъЛукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке «Первого канала»
Ранее в субботу сборная Финляндии обыграла Швецию со счетом 5:1. После второго тура Кубка «Первого канала» финны лидируют в турнирной таблице с четырьмя очками.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала опубликованный учеными список продуктов, которые вызывают бессонницу.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Общество
Минфин устранит возможность обналичивания замороженных пенсий
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Культура
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Культура
Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина
Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Религия
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию Донбасса, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Свободы слова» на канале «Украина».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Шоу-бизнес
Заворотнюк объявилась в необычном месте
"Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка", – отметили родственники актрисы в посте, опубликованном на странице в поддержку Заворотнюк в Инстаграм.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Футболисты "Ливерпуля" на своем поле нанесли поражение "Уотфорду" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Политика
Двух российских журналистов не впустили на Украину
В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники не позволили пересечь границу двум российским журналистам из-за их раннего визита в Крым.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.