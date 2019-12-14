с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Происшествия СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.

Политика Уволенный консул-антисемит вернулся в МИД Украины Дисциплинарная комиссия МИД Украины выполнила решение Шестого апелляционного административного суда и приняла решение о восстановлении Марущинца в должности.

Здоровье Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения.

Политика Россия и Китай призвали ООН смягчить санкции против Северной Кореи Проект резолюции приветствует диалог США и КНДР, но при этом призывает к возобновлению шестисторонних переговоров (России, Китая, КНДР, США, Южной Кореи, Японии) или «перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате».

Наука Чеснок оказался эффективен для профилактики инфарктов и инсультов Чеснок является мощным средством для борьбы с опасными сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт и инсульт, сообщает Chinese Journal of Natural Medicines.

Политика В РФ за неучастие в выборах ликвидировали восемь партий В пресс-службе Минюста РФ сообщили, что в этом году ведомство через Верховный суд добилось прекращения деятельности восьми партий, которые игнорировали участие в выборах в течение семи лет своего существования, добавив, что еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу.

Общество Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Политика Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины "Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.

Происшествия В Кирове автомобиль рухнул с моста Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.

Происшествия Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.

Наука Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.

Происшествия Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».