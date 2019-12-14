Экономика
Газета.RuЛукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина Белоруссии отмечается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены Минском на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.РБКвчера в 02:31
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Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией
КП - Беларусьвчера в 07:46
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Кино
«Дылда» Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар»
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Футбол
«Парма» планирует выкупить игрока «Зенита»
По информации НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, итальянская «Парма» планирует выкупить у «Зенита» права на полузащитника Эрнани.
Армия и оружие
В России проходят испытания одна из мощнейших пушек в мире
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
Политика
Pioneering Spirit уложил половину датского участка «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик уложил половину участка «Северного потока-2» в датской экономической зоне Балтийского моря.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик
После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Общество
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
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Происшествия
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Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Экономика
Долги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей
Отмечается, что задолженность по заработной плате имелась перед 43,1 тысячи человек.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их десятилетнего юбилея.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 62,61 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек и составил 69,80 рубля.
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Политика
Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Фигурное катание
Ягудин поддержал Тарасову и оскорбил болельщиков
Недвижимость
В Москве подешевели новые квартиры
Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей.
Общество
Депутата, который дал взятку бывшему мэру Челябинска, уволили
Сергея Селещука, проходящего в качестве взяткодателя по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, сняли с должности председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу гордумы.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Наука
Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%
Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.