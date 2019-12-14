с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Армия и оружие Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.

Общество Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга» Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене «банковского роуминга», то есть комиссии за денежные переводы между региональными отделениями одного банка.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Политика Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.

Общество Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 17 копеек — до 62,61 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек и составил 69,80 рубля.

Энергетика Цены на нефть снижаются во вторник утром По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.

Недвижимость В Москве подешевели новые квартиры Цены на новые квартиры разных классов в Москве меняются по-разному: в экономклассе за минувший ноябрь «квадрат» подорожал на четыре процента, до 143,7 тысячи рублей.

Общество Депутата, который дал взятку бывшему мэру Челябинска, уволили Сергея Селещука, проходящего в качестве взяткодателя по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, сняли с должности председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу гордумы.

Происшествия По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.